Последнее обновление: 22.03.2022 11:43

В Краматорске российские военные применили фосфорные боеприпасы

В Краматорске Донецкой области российские оккупанты бросили фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий, передает УНН.

"Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции - это для цивилизованного мира. А орки пришли асвабаждать. И асвабаждать они умеют только так. Но вы будете пылать, как пылает этот фосфор", - написал Белошицкий.

Международные соглашения запрещают применение фосфорных боеприпасов. Ранее фосфорные боеприпасы были применены в Попасной Луганской области.

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