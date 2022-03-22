В Краматорске российские военные применили фосфорные боеприпасы

В Краматорске Донецкой области российские оккупанты бросили фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий, передает УНН.

"Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции - это для цивилизованного мира. А орки пришли асвабаждать. И асвабаждать они умеют только так. Но вы будете пылать, как пылает этот фосфор", - написал Белошицкий.

Международные соглашения запрещают применение фосфорных боеприпасов. Ранее фосфорные боеприпасы были применены в Попасной Луганской области.