Власти Беларуси признают NEXTA террористической организацией

Генпрокуратура Беларуси направила в Верховный Суд заявление о признании неформальной организации «NEXTA» с входящими в нее структурными подразделениями «NEXTA Live» и «LUXTA» террористической.

Руководитель «NEXTA» Степан Путило включен Комитетом государственной безопасности в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности.

«С середины 2020 года названная организация объединяет экстремистски настроенных лиц и склоняет их к участию в несанкционированных массовых акциях протеста, сопряженных с силовым противодействием сотрудникам правоохранительного блока, совершению актов терроризма, а также дискредитации органов государственной власти и управления в целях насильственного изменения конституционного строя Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

«В частности, через размещение тематической информации в сообществах (каналах) налажено обучение технологиям изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных зажигательных устройств, оружия, средств индивидуальной и групповой защиты; тактике оказания сопротивления правоохранителям, в том числе с использованием материалов, которые подготовлены инициативами, входящими в террористическую организацию «Супрацiў», - утверждают в Генпрокуратуре.

«В закрытых чатах сети Интернет, используемых организацией «NEXTA», организованы детальная проработка и планирование акций террористической и иной экстремистской направленности. Материалы о совершенных терактах и иных противоправных действиях направляются администраторам для пропаганды экстремисткой (в том числе террористической деятельности), вербовки новых сторонников», - отмечается в сообщении.