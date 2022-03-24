Последнее обновление: 24.03.2022 10:06

Франция испытала способную нести ядерный заряд модернизированную ракету

Воздушно-космические силы Франции испытали модернизированную ракету класса «воздух — земля» средней дальности (ASMPA), способную нести ядерный заряд, говорится в сообщении французского Минобороны в Twitter.

«Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли выражает большое удовлетворение в связи с успешным испытательным запуском 23 марта 2022 года модернизированной ASMPA без ядерного заряда», — сказано в заявлении.

Ракету производства французской компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) выпустил самолет-истребитель Dassault Rafale, который взлетел с аэродрома в деревне Казо на юго-западе Франции, передает РБК.

«Этот успех знаменует собой вступление в стадию производства обновленной ракеты ASMPA», — заявили в Минобороны. В дальнейшем ракету планируют поставить на вооружение стратегических подразделений Воздушно-космических сил и военно-морской авиации ВМС Франции.

Ядерную ракету класса «воздух — земля» средней дальности (ASMPA) приняли на вооружение в 2009 году и должны были заменить примерно в 2035 году системой класса «воздух — земля» нового поколения (ASN4G), пишет Le Figaro.

Франция — единственная страна в Евросоюзе, обладающая ядерным оружием. Она может применять его либо с атомных подводных лодок (баллистические ракеты SNLE), либо с самолетов Rafale, оснащенных ASMPA

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