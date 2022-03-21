Последнее обновление: 21.03.2022 23:33

Более 82,5 тыс. кв.км территории Украины нуждается в разминировании

Ассоциация саперов Украины заявила, что, по их подсчетам, на 82,5 тыс. кв.км территории Украины, по предварительным или уже подтвержденным данным, есть взрывоопасные предметы.

Все эти территории в дальнейшем подлежат разминированию, сообщает Ассоциация на своей странице в Facebook.

Подсчеты проводились с помощью геоинформационного программного обеспечения совместно с оператором противоминной деятельности Demining Solutions.

Общая площадь Украины с учетом Крыма, а также территорий непризнанных ДНР и ЛНР, составляет более 600 тыс кв.км.

По данным Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в течение прошлой недели только в Киеве и Киевской области саперы обезвредили 65 взрывоопасных предметов.

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