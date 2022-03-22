Последнее обновление: 22.03.2022 16:16

В Минске стоящих в очереди на апостиль людей предупреждают об ответственности за несанкционированный митинг

После 11-дневного перерыва МИД РБ возобновил прием документов на апостиль, перерыв был вызван решением властей поднять сборы и пошлины и заработать на выезжающих за границу гражданах.

Как сообщалось, консульский сбор был повышен в 10 раз с 16 до 160 рублей, что, впрочем, никак не сказалось на числе желающих воспользоваться этой госуслугой.

Подача документов осуществляется с 8 до 10:30, люди начали занимать очередь еще с вечера накануне. В соцсетях сообщают, что по состоянию на 5 утра в очереди было 55 человек.

Забрать апостиль можно с 15:00 до 16:00, что автоматически провоцирует выстраивание еще большей очереди.

Подобное скопление людей в Минске вызывает у власти понятные ощущения и соответствующую реакцию. Как сообщают очевидцы, сегодня к стоящим в очереди вышли сотрудники милиции и предупредили собравшихся об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

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