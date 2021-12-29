Последнее обновление: 29.12.2021 17:48

В Минске судья приговорил мать несовершеннолетнего ребенка к 13 суткам ареста

Судья Фрунзенском районном суде Минска Мария Ярохина 22 ноября арестовала мать несовершеннолетнего ребенка Наталью Павлович на 13 суток.

При этом, во время судебного заседания Ярохина назвала воспитание ребенка смягчающим обстоятельством.

Павлович обвинили в том, что «будучи в состоянии алкогольного опьянения, в служебном кабинете РУВД вела себя агрессивно и вызывающе, нецензурно ругалась, сбросила письменные принадлежности со стола, а на замечания не реагировала».

В итоге на женщину был составлен протокол по ст. 19.1 КоАП (мелкое хулиганство), свою вину она признала полностью.

Согласно КоАП административный арест не может применяться к женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей. Их нельзя задерживать более чем на три часа.

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