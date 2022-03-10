Goldman Sachs уйдет из России

Goldman Sachs планирует завершить деятельность в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление банка, разосланное по электронной почте.

Банк станет первой компанией с Уолл-стрит, которая приняла такое решение.

«Goldman Sachs сворачивает бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями», — говорится в тексте. Goldman Sachs продолжит торговлю корпоративными облигациями в России.

Как отмечает агентство, Россия не является для банка ключевым рынком: по состоянию на конец 2021 года размер его кредитных вложений в стране составлял $650 млн, основные заемщики не были связаны с государством.

Ранее компания перевела часть персонала из Москвы в Дубай после обращения сотрудников, пишет РБК.

В начале марта Goldman Sachs сократил долю российских ценных бумаг в своем фонде международных акций с $1,7 млрд до $222 млн. Банк снизил стоимость своих российских активов после решения ЦБ закрыть рынок для иностранных инвесторов.