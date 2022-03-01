American Express отказалась сотрудничать с российскими банками

Финансовая компания American Express отказалась от сотрудничества с российскими банками, которые попали в санкционные списки, сообщает Yahoo News со ссылкой на письмо, разосланное гендиректором платежной системы Стивеном Сквери сотрудникам.

«Как и многие из вас, я потрясен и опечален происходящим в Украине», — написал Сквери.

По его словам, платежная система решила пожертвовать в общей сложности $1 млн гуманитарным организациям, в том числе занимающимся беженцами.

В России можно было оформить карты American Express для шопинга, путешествий, а также статусные, передает РБК.