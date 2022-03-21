Генштаб ВС Украины отмечает высокую вероятность вторжения военных Беларуси

Остается высокая вероятность втягивания Беларуси в военную операцию против Украины, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 24:00 20 марта.

В частности, на Волынском направлении остается высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами РФ на белорусских объектах с целью втягивания вооруженных сил Беларуси в военную операцию против Украины, передает УНИАН.

"Зафиксированы признаки подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное вовлечение белорусских войск в вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко", - сообщило в воскресенье Минобороны РБ.

В свою очередь, Украинская правда со ссылкой на собственные источники в разведке сообщает, что Беларуси может начат наступление в ближайшие 1-2 дня.

При этом источник отметил, что беларусы нигде не воевали, не имеют ни боевого опыта, ни понятных им причин для войны с Украиной. Он считает, что "беларусские военные станут пушечным мясом на территории Украины".

Отдельно силовики обратились к беларусским военным: "Это не ваша война. Но детям и мужьям умирать на нашей земле вашим. Остановитесь, пока такой шанс еще есть".