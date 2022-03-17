Генштаб Украины заявил о возможном участии белорусских военных в войне

Есть вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси в боевых действиях против Украины, сообщает Генштаб ВС Украины.

"На Волынском направлении фиксируют интенсивное использование территории, инфраструктуры Республики Беларусь войсками РФ для нанесения ударов по территории Украины и логистического обеспечения группировки оккупационных войск, которые действуют на Полесском направлении. Есть вероятность участия отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях на стороне Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Беларуси сообщило, что проводит практические занятия по огневой, тактической и специальной подготовке на полигонах «Брестский», «Гожский», «Чепелево», «Домановский», «Обуз-Лесновский», «Ружанский», «Лосвидо».

«Силами реагирования совместно с органами пограничной службы осуществляется усиление охраны Государственной границы Республики Беларусь. С целью смены подразделений, выполняющих задачи на южных рубежах, частью сил совершается перемещение комбинированным способом в установленные районы. Соединения и воинские части ВВС и войск ПВО выполняют задачи по охране Госграницы в воздушном пространстве усиленным составом», - также сказано в сообщении.

Минобороны РБ также утверждает, что никаких мероприятий мобилизации в стране не проводится.