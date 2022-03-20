Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 951081 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 марта 2022 года выросло до 951081 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 6722 человек.

Выздоровели 947448 (выписаны +643) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6722 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1087 человек (8,27% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12731148 (+13140) тестов на коронавирус.