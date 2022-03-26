Последнее обновление: 26.03.2022 15:46

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 958492 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 марта 2022 года выросло до 958492 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 6778 человек.

Выздоровели 955556 (выписаны +343) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6778 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1404 человека (10,51% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12803627 (+13356) тестов на коронавирус.

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