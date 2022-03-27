Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 959276 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 марта 2022 года выросло до 959276 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 6785 человек.

Выздоровели 956497 (выписаны +404) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6785 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 784 человека (6,38% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12815911 (+12284) тестов на коронавирус.