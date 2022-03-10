Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 935684 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 марта 2022 года выросло до 935684 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 6618 человек

Выздоровели 928536 (выписаны +298) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6618 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1497 человек (29,65% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12582380 (+5049) тест на коронавирус.