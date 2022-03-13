Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 941168 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 марта 2022 года выросло до 941168 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 6661 человека.

Выздоровели 935968 (выписаны +1047) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6661 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1654 человека (10,44% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12636546 (+15842) тестов на коронавирус.