Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 946674 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 марта 2022 года выросло до 946674 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 6698 человек.

Выздоровели 942135 (выписаны +718) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6698 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1789 человек (9,44% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12688661 (+18946) тест на коронавирус.