Лавров: Грузы с оружием для Украины станут целями для военных РФ

Любые грузы, поступающие в Украину, которые Россия будет рассматривать в качестве военных, станут российскими законными целями, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно, поскольку мы проводим операцию, цель которой искоренить любую угрозу в отношении РФ, которые исходят с украинской территории", - сказал Лавров, передает Интерфакс.

"Также обсуждается противоракетная оборона. И исходя из прагматических причин они полагают, что можно попросить членов НАТО, которые владеют системами ПРО еще советского производства, чтобы они защитили. Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства, системы противоракетной обороны там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И это соглашение о пользовании не разрешает направлять их в третьи страны. Это вполне законное требование", - подчеркнул Лавров.

Он заявил, что Россия "не позволит подобным рискам материализоваться".