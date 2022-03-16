МАРТ Беларуси усиливает контроль за ценообразованием и расширяет категории товарных групп, в отношении которых будут проводиться контрольно-аналитические мероприятия, сообщает пресс-служба ведомства.

«В существующих условиях на формирование цен значительное влияние оказывают динамика курса белорусского рубля, удорожание импорта за счет роста контрактных цен, изменение условий поставки товаров, логистики доставки. Для недопущения злоупотреблений при ценообразовании в этих условиях МАРТ расширяет категории товарных групп, в отношении которых будут проводиться контрольно-аналитические мероприятия», - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что наряду с товарами первой необходимости под особый контроль подпадают непродовольственные товары и товары длительного хранения.

«МАРТ настоятельно рекомендует при формировании цен исходить из принципа социальной ответственности бизнеса, не перекладывать риски на конечного покупателя и не допускать необоснованного повышения оптовых и розничных торговых надбавок, а также надбавок импортера и норм рентабельности производителей», - подчеркивается в сообщении.