Последнее обновление: 15.12.2020 17:50

Минторг Беларуси обновит список социально значимых товаров

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обновит список социально значимых товаров, об этом сообщил замминистра Андрей Картун.

"Сейчас в список входит чуть более 30 позиций, по которым мы можем вводить временное регулирование до 90 дней. Уже практически завершена работа по оптимизации этого перечня. Какие-то позиции будут добавлены, какие-то - исключены. Но это не значит, что мы будет регулировать все социально значимые товары. Будем подходить к этому выборочно и взвешенно", - сказал Андрей Картун, которого цитирует БелТА.

О не сказал, какие товарные позиции будут включены в перечень, сообщив, что из списка будут исключены спички.

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