В Беларуси производитель бытовой техники отгружал продукцию без согласования отпускных цен

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило факты реализации бытовой техники с нарушением порядка согласования отпускных цен.

Как сообщает пресс-служба ведомства, один из производителей отгружал ю не согласовав отпускные цены на нее в установленном порядке.

Всего в период с октября 2023 г. по май 2024 г. было реализовано продукции с нарушением законодательства на сумму 480 тысяч рублей.

Экономический суд Витебской области признал факт нарушения, хозяйствующий субъект привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 13.2 КоАП.