Последнее обновление: 22.08.2023 15:56

МАРТ проконтролирует цены на школьные товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли взяло на особый контроль ценообразование на товары к школьному сезону. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.

«В преддверии 1 сентября МАРТ проведены контрольно-аналитические мероприятия в торговых объектах по реализации товаров к школьному сезону, в том числе на специализированных ярмарках и базарах. Всего с 11 по 20 августа обследовано 68 торговых объектов», - говорится в сообщении.

По результатам проведенных мероприятий утверждается, что товары представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне. Вместе с тем в ходе проверок установлены нарушения законодательства о торговле. Вынесены рекомендации об устранении нарушений в отношении 5 субъектов. В отношении 3 субъектов выданы предписания о запрете реализации товаров.

По субъектам, у которых выявлены предпосылки к нарушению ценового законодательства, проводится дополнительное изучение документов по формированию цен. В случае выявления нарушений будут применены меры административной ответственности.

«Соответствующие мероприятия будут продолжены. Отдельные контрольные мероприятия будут проведены на школьных базарах, которые работают в регионах в выходные дни», - информирует МАРТ.

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