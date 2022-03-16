Российский "АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля

"АвтоВАЗ" перенес корпоративный отпуск с лета на период с 4 апреля по 24 апреля, сообщила компания.

Ранее единый корпоративный отпуск компании был запланирован в период с 25 июля по 14 августа. "АвтоВАЗ" отмечает, что отпуск был сдвинут влево "в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников".

"Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года", - отметили в пресс-службе автопроизводителя, передает Интерфакс