Последнее обновление: 15.07.2022 09:13

Российский АвтоВАЗ не будет возобновлять выпуск Lada XRay

Российский автомобильный производитель не будет возобновлять выпуск модели Lada XRay, сообщается в письме компании в адрес дилеров.

Дилеры Lada получили письмо с предписанием убрать XRay из перечней автомобилей для тест-драйвов. Такое решение было принято «в связи с прекращением производства автомобилей Xray», говорится в рассылке.

Из-за низкой доли локализации вернуть модель на конвейер не представляется возможным.

АвтоВАЗ пока официально не объявлял о полном прекращении производства Lada XRay. Пока руководством компании подтверждается, что кросс-хэтчбек не вернется на конвейер до конца нынешнего года, хотя сборку соплатформенного Largus обещают запустить в ближайшее время. Реализация последнего тоже остается под вопросом из-за проблем с поставками комплектующих.

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