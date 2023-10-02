Болгария вводит запрет на въезд авто на российских номерах

Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами, ограничение начнет действовать до конца сегодняшнего дня, сообщил глава пограничной полиции страны Антон Златанов.

«Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей», — Заявил Зоатанов, которого цитирует болгарское издание «24 часа».

Златанов отметил, что запрет касается не только автомобилей, но и товаров. При этом он не смог уточнить, сколько российских автомобилей въезжает в Болгарию каждый месяц, указав лишь, что «их немного».