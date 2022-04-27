Renault передаст долю в своем заводе правительству Москвы

Французский автомобильный концерн Renault передаст долю в своем московском заводе ЗАО «Рено Россия» в пользу Москвы, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров

Также доля Renault в АвтоВАЗе (68%) будет передана Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ», сообщает ТАСС.

Он заверил, что завод не будет законсервирован, но на нем будут выпускаться другие автомобили — возможно, Lada.

Доля в АвтоВАЗе перейдет НАМИ с опционом на 5–6 лет, в течение которых Renault может выкупить акции обратно, если захочет вернуться. Мантуров при этом пояснил, что это будет «условно сделка «за рубль». Если владельцы будут инвестировать в компанию, это также будет учитываться в будущей стоимости акций в случае, если Renault захочет выкупить их обратно.

Оставшиеся 32% АвтоВАЗа принадлежат «Ростеху».

После начала российской военного вторжения в Украину Renault решила приостановить производство на своем заводе почти на неделю (с 28 февраля по 5 марта). В компании объяснили решение перебоями с поставками комплектующих. Спустя месяц Renault объявила о приостановке всей деятельности в России.