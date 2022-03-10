Burger King приостановил операции на российском рынке

Американская компания — владелец сети ресторанов быстрого питания Burger King решила приостановить корпоративную поддержку российского рынка, говорится в заявлении на сайте компании.

«Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российского рынка, включая операции, маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения», — говорится в сообщении, передает РБК.

До 2018 года Burger King Russia владели «ВТБ Капитал» и ООО «Бургер Рус», однако позднее компания Golden Star Investment Limited (структура ВТБ) продала зарегистрированной на Кипре компании Xomeric Holdings Ltd долю в размере 16,62%, которая cтала крупнейшим акционером Burger King в России. Учредитель Xomeric — фонд, связанный с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

После сделки с Xomeric структуре ВТБ принадлежит 19,98% Burger King Russia.