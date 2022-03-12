Госдеп США объявил о санкциях против руководства Новикомбанка

США в рамках исполнительного указа президента Джо Байдена ввели санкции в отношении членов правления российского Новикомбанка и компании АО "АБР", сообщил Госдепартамент.

"Госдепартамент вводит санкции в отношении четырех членов правления Новикомбанка, включая его председателя Елену Георгиеву. Государственный департамент также вводит санкции в отношении руководства АО "АБР" и четырех членов его правления", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он отметил, что под санкции попали также бизнесмены Юрий и Кирилл Ковальчуки и члены их семей, Дмитрий Лебедев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, передает Интерфакс.

"Мы приветствуем прочное партнерство и единство, которые мы создали с нашими союзниками и партнерами по всему миру" - отметил Блинкен.

Новикомбанк, наряду с несколькими другими банками, попал под блокирующие санкции США 24 февраля после того, как президент РФ объявил о начале военной операции РФ на Украине.