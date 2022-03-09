Минфин США установил срок завершения сделок по импорту российской нефти, газа и угля

Министерство финансов США установило срок завершения сделок по импорту энергоресурсов из РФ до 22 апреля.

"За исключением случаев, предусмотренных в пункте b настоящей генеральной лицензии, все операции, …которые являются обычными и необходимыми для импорта в Соединенные Штаты сырой нефти; нефти; нефтяного топлива; нефтяного топлива, масел и продуктов их перегонки; сжиженного природного газа; угля; и продуктов переработки угля происхождения Российской Федерации в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 8 марта 2022 года, разрешены до 12:01 по восточному летнему времени 22 апреля 2022 года", - сказано в тексте документа.

Как отмечают в Минфине, США продолжают предпринимать жесткие действия, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности за ее жестокое, ничем не спровоцированное вторжение в Украину.