Последнее обновление: 10.03.2022 21:43

Белый дом: Национализация активов западных компаний незаконна

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки прокомментировала обсуждение в России возможности национализации производства ушедших из страны западных компаний.

"Любое незаконное решение российских властей изъять активы этих компаний в конечном счете выльется только в дополнительные экономические страдания для России. Оно усилит и без того ясные сигналы мировому бизнес-сообществу о том, что в России вести бизнес небезопасно", - сказала она.

В среду, 9 марта, комиссия правительства РФ одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях санкций. В законопроекте, который продвигает партия "Единая Россия" прописан механизм национализации активов.

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