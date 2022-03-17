США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе, в которую вошли представители Австралии, Британии, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии.

Глава Минфина США Джэнет Йеллен и генеральный прокурор США Меррик Гарланд в среду провели первую виртуальную встречу с представителями всех стран-участниц, передает BBC.

"Только за последние три недели информация, предоставленная правоохранительными органами США иностранным партнерам, помогла задержать несколько судов, контролируемых физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями", - заявили в Минфине, добавив, что стоимость задержанных судов составляет сотни миллионов долларов.

Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.