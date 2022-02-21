США подготовили первый пакет санкций против российских банков

Администрация президента США Джо Байдена подготовила первый пакет санкций против России, который запретит обрабатывать транзакции крупных российских банков.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Санкции затронут корреспондентские отношения банков США и РФ, позволяющие осуществлять международные платежи.

Список банков, которые могут оказаться под санкциями, сформирован не полностью. По данным агентства, с большой вероятностью ограничения коснутся ВТБ, Сбербанка, ВЭБ.РФ и Газпромбанка.

Кроме того, США введут санкции против российских физических и юридических лиц. Они предусматривают замораживание активов и запрет на любые транзакции.