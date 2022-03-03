Генштаб ВСУ: Белорусские военные получили приказ о нападении на Украину

Генштаб ВС Украины со ссылкой на разведданные сообщает, что командование 38 отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси получило приказ о пересечении границы с Украиной.

"Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы. Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают выполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае", - говорится в вечерней сводке, сообщают мировые СМИ.