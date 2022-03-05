Последнее обновление: 05.03.2022 11:52

Разведка Украины утверждает, что белорусские военные летчики наносят удары по Украине

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список личного состава бригады армейской авиации, который совершает боевые вылеты с аэродрома Республики Беларусь “Лида” для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре в Украине.

"Данные лица уже могут считать себя "летчиками-залетчиками"! Все, долетались,"уважаемые"! Мы уже работаем над вашим поиском! Вы сполна ответите за каждую слезинку нашего народа", - говорится в сообщении ГУР.

Также в управлении разведки заявили, что используют хэштег "оккупантыРФ" не ошибочно, хоть и речь идет о белорусских военных летчиках, "ведь государства Беларусь не существует. Это уже все одна орда РФ".

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