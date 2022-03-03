Власти Франции конфисковали яхту, которая может принадлежать Игорю Сечину

Власти Франции конфисковали яхту, которая, по их данным, может принадлежать главе "Роснефти" Игорю Сечину.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра финансов Франции Брюно Ле Мера.

В своем "Твиттере" министр написал, что яхту задержали во французском порту Ла-Сьота в Средиземном море.

Ранее журнал Forbes сообщил, что в Германии арестовали яхту миллиардера Алишера Усманова, стоимость которой оценивается в 600 млн долларов.

А вот яхта Graceful, которую без особых доказательств называли "яхтой Путина", за 2 недели до вторжения в Украину перегнали из Гамбурга в Калининград.