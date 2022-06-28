Производитель шин Michelin уходит из России

Один из ведущих производителей шин в мире, французский Michelin Group, объявил о намерении до конца года передать свой бизнес в РФ местному менеджменту. Об этом говорится в заявлении компании от.

"После прекращения производственной деятельности в России 15 марта Michelin подтверждает, что технически невозможно возобновить производство, в частности из-за проблем с поставками, в условиях общей неопределенности.

Поэтому группа обязана запланировать передачу всех собственных операций в России до конца 2022 года и разглядывает возможность передачи контроля за своими административными, сбытовыми и промышленными операциями текущему местному управлению. При этом Michelin готовит для своих сотрудников наиболее благоприятные условия", - заявили в компании.

Новая организация будет работать через независимую от Michelin структуру.