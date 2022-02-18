Последнее обновление: 18.02.2022 10:46

Fitch заявил о риске жестких санкций против России

Возрастающие риски вокруг вторжения в Украину указывают на возможность жестких санкций в отношении России, предупредило в четверг международное рейтинговое агентство Fitch.

Речь идет о возможном запрете для банков и корпораций проводить операции в долларах или их отключении от международной платежной систем, либо широких санкциях против энергетического сектора, которые создадут угрозу экспорту.

Эти меры негативно повлияют на кредитное качество РФ и могут оказать давление на рейтинги банков, пишет Fitch.

Базовый сценарий агентства по-прежнему заключается в том, что полномасштабной войны удастся избежать. Однако вероятность негативного развития событий «существенно выросла», констатирует Fitch.

«Наибольший негативный эффект на платежеспособность банковского сектора окажут санкции против крупных государственных банков, которые ограничат проведение платежей в иностранной валюте, (особенно долларовых транзакций), приведут к заморозке валютных активов или отключению от системы SWIFT», - перечисляет агентство.

Если это произойдет, встанет вопрос: смогут ли банки платит кредиторам через альтернативные системы или в других валютах. От этого будет зависеть и возможное изменение рейтингов банков, предупреждает Fitch. Что касается корпоративного сектора, то он «в целом хорошо подготовлен к тому, чтобы выдержать санкции», полагают в Fitch: у компаний «сильный баланс», а те, что имеют валютный долг, как правило, и выручку получают в инвалюте.

«Наибольший негативный эффект будут иметь санкции, которые ограничат доступ корпораций к валютному «кэшу» или к кредитным линиям», - предупреждает агентство.

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