Zoom не хочет работать с российскими госорганами

Российская Высшая школа экономики подтвердила ранее появившиеся сообщения о том, что сервис видеоконференций Zoom перестал предоставлять свою корпоративную лицензию российским компаниям с госучастием.

Во вторник, 6 апреля, об этом сообщила IT-дирекции "Высшей школы экономики", неудачно пытавшаяся продлить лицензию в Zoom, передает DW.

"Вышка больше не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom. Ограничения в отношении российских юридических лиц с государственным участием введены в одностороннем порядке компанией Zoom Video Communications", - говорится в этом сообщении.

Ранее о том, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, написало издание "Коммерсант". Издание связывает это решение с нежелание Zoom подпасть под санкции США. Так, в декабре 2020 года стало известно, что компания Microsoft отказалась продавать программное обеспечение МГТУ им. Н. Э. Баумана, так как вуз попадает под санкции США за подготовку специалистов по вооружениям.

При этом доля России в выручке Zoom невелика и не превышает 1 процент.