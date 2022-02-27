Лукашенко обвинил Украину в развязывании войны против Беларуси

Лукашенко заявил, что первые ракетные удары по Украине были нанесены еще вечером 23 февраля с территории Беларуси, потому что Украина планировала вторжение на территорию Беларуси.

"В 11 часов (вечером 23 февраля), накануне этого конфликта, было уже темно, действительно, с территории примерно чернобыльских районов, где на учениях были российские войска, были запущены две или три ракеты", - сказал Лукашенко.

По его словам, на украинской стороне в 10-15 км от границы с Беларусью обнаружены несколько развернутых ракетных дивизионов. Согласно «разведданным», украинская сторона готовилась в течение ближайших минут нанести удар по территории Беларуси, где после учений осталась часть российской группировки.

"Я не давал им команды пускать ракеты. Я сказал: "Да, ребята, мы это видим". И вот тогда россияне по этим позициям выпустили две или три ракеты. После этого позиций не стало. Но кто в этом виноват? Вы зачем развязали эту войну?" – спросил Лукашенко.

Позже он заявил, что никакой войны с территории Беларуси не идет.

"Сейчас и тогда мы не воюем против них: в этом нет никакой необходимости. Никакие ракеты с нашей территории туда не летают и не нужно. Киев окружен, города эти окружены. Где-то они заняли города. Зачем с территории Беларуси за 200-300-400 километров производить отстрелы? Это безумство".

"Поэтому это вранье. Никакой войны с территории Беларуси не идет. Помогаем ли мы россиянам? Конечно, помогаем. Раненые, погибшие люди… Если к нам обращаются с тяжелыми ранениями, мы их лечим. И что в этом плохого? И будем лечить, будем поддерживать. Поэтому не надо на нас нападать и из "Квартала 95" каким-то голоском подавать, что вы, белорусы, сделайте правильный выбор. Ты разберись у себя со своим выбором!", - обратился Лукашенко к Зеленскому.