Посольство Беларуси назвало БЧБ-флаг символикой коллаборационистов и карателей

Посольство Беларуси в Украине отреагировало заявлением на замену красно-зеленого госфлага РБ на БЧБ-флаг у здания городского совета Днепра.

"Посольством Республики Беларусь на Украине с глубоким разочарованием воспринята информация о замене у здания городского совета Днепра государственного флага Республики Беларусь на символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. По этому поводу в адрес мэра города Днепра Бориса Филатова направлено обращение посла Беларуси Игоря Сокола", - говорится в заявлении посольства.

В посольстве считают, что решение мэра Днепра «оскорбляет лучшие чувства большинства белорусов, с трепетом относящихся к государственным символам Республики Беларусь».