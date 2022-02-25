Последнее обновление: 25.02.2022 10:15

Китай тестирует ПВО Тайваня

Сегодня 9 китайских истребителей вошли в воздушное пространство Тайваня, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Тайваня.

Отмечается, что военно-воздушные силы Тайваня усилили боевую готовность, когда девять китайских самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Тайвань, который Китай считает своей территорией, жаловался на регулярные подобные миссии китайских ВВС в течение последних двух лет, хотя самолеты не приближались вплотную к самому Тайваню, передает УНН.

Как заявили в министерстве, в последнюю миссию принимали участие восемь китайских истребителей J-16 и один разведывательный самолет Y-8, которые пролетели над районом на северо-восток от контролируемых Тайванем островов Пратас в верхней части Южно-Китайского моря.

В связи с этим, сообщили в министерстве, Тайвань развернул ракеты противовоздушной обороны для “мониторинга ситуации”.

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