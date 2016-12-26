В спорных водах Южно-Китайского моря засекли авианосец КНР

Китайский авианосец в сопровождении пяти кораблей в понедельник прошел водами спорного района Южно-Китайского моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Тайваня

«Группа китайских военных кораблей во главе с единственным авианосцем страны вошли в верхнюю половину Южно-Китайского моря в понедельник после прохождения на юг от Тайваня», - говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что авианосец «Ляонин» и еще пять кораблей в первой половине дня в понедельник прошли неподалеку от архипелага Пратас, находящегося под контролем Тайваня.

Как известно, Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря, через которое проходят торговые пути, которые обслуживают грузовые перевозки стоимостью до 5 трлн долларов за год. Также на эту территорию моря претендуют Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.