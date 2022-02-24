Лукашенко: Украинские пограничники ушли с границы перед вторжением

Факты свидетельствуют, что Украина хотела этого конфликта с Россией, заявил сегодня Лукашенко на оперативном совещании с военными.

"Вчера вечером командующий пограничными войсками мне доложил: усилена государственная граница Украины. Как усилена? Вместо двух человек в наряде пять. Хорошо, говорю, наблюдай, будем смотреть дальше. Поздно вечером звонит мне: "Александр Григорьевич, на границе с украинской стороны никого нет". Разбежались. К моменту начала операции с той стороны не было пограничников", - утверждает Лукашенко.

По его мнению, подобные факты, которые скрыты от СМИ, говорят о том, что Украина хотела этого конфликта.

"Они ничего не делали для того, чтобы предотвратить его. Они постоянно нагнетали, нагнетали. Даже после признания независимости этих республик. Остановитесь! С кем вы собрались воевать - ядерная держава мощнейшая. Зачем вам это? Нет, все равно. Вы думаете, они не понимают, что не готовы к войне с Россией? Они это понимают. Опять вопрос: а почему тогда обостряют отношения? А потому, что сзади штыком в пятую точку толкают на войну. Вот они и пошли на эту войну. Получили ответ", - собрал Лукашенко геополитический puzzle.