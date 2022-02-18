Министр обороны Украины назвал Беларусь особенной страной

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что выступает за диалог и укрепление доверия между оборонными ведомствами Украины и Беларуси.

"В этот понедельник у меня был очень важный разговор с моим коллегой министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Я говорил уже много раз и не устану повторять: Беларусь - это особенная страна для нас. Белорусский народ очень близок нам. Никакой агрессии относительно Беларуси со стороны Украины не может быть в принципе. За такое нас проклянут наши потомки", - сказал Резников, передает ТАСС.

По его словам, поэтому он выступает "за диалог и укрепление доверия между оборонными ведомствами". "Я благодарен министру Хренину, что он разделяет этот подход", - подчеркнул он.

Телефонный разговор министров обороны Украины и Беларуси состоялся 14 февраля. Стороны договорились о визите белорусского атташе на Украину на мероприятия учений "Метель - 2022" и посещении украинским атташе мероприятий белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022".

Они также обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и открытости во время проведения военных учений вблизи государственной границы и "исключение возможных инцидентов и взаимное информирование о возникновении нештатных ситуаций".