ЕС ввел санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Евросоюз официально принял санкции в отношении России после признания Путиным отколовшихся от Украины Л/ДНР.

Согласно сообщению на сайте ЕС, санкции введены в отношении 351 депутата Госдумы, голосовавших в поддержку обращения к Путину с просьбой признать республики.

Кроме того, под санкции попали 27 физлиц и организаций, которые «сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», включая членов правительства, а также банки и олигархов, поддерживающих «финансово или материально» российские операции в ДНР и ЛНР, или получающие выгоду от них. Также в число 27 подсанкционных физлиц и юрлиц вошли члены военного руководства, «которые сыграли роль во вторжении и дестабилизации», а также люди, ответственные за ведение «войны дезинформации».

В настоящий с учетом сегодняшних санкций, рестрикции в связи с подрывом территориальной целостности Украины введены в отношении 555 физических и 52 юридических лиц.