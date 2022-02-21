Глава Еврокомиссии грозит "отрезать Россию" от мировых рынков

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен конкретизировала санкции Запада, которые угрожают России в случае ее нападения на Украину, и вновь предупредила о масштабных последствиях для экономики РФ.

Санкции, планируемые ЕС и США, призваны "по сути отрезать Россию от международных финансовых рынков", заявила фон дер Ляйен в эфире немецкого телеканала ARD вечером в воскресенье, 20 февраля.

В экономическом плане все штрафные меры будут наложены на "товары, в которых Россия остро нуждается для модернизации и диверсификации своей экономики, но которые производятся у нас, в отношении которых у нас мировое лидерство, и которые Россия не может заменить".

Экономика России "почти полностью ориентирована на ископаемые виды топлива, а именно на нефть, уголь и газ", указала фон дер Ляйен, напомнив, что на топливно-энергетические товары приходится две трети российского экспорта, и половина государственного бюджета РФ "подпитывается" именно от них.

Ничего хорошего для РФ не предвидится, "если российская экономика получит еще один сильный удар от санкций", предостерегла глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен, однако, высказалась против немедленного введения санкций, как того требует Украина в связи с недавней эскалацией насилия на востоке страны. Как отметила глава Еврокомиссии, Запад все еще дает шанс России вернуться к дипломатии и снова сесть за стол переговоров. "И это окно возможностей открыто до сих пор", - подчеркнула немецкий политик. По ее словам, окончательное решение теперь полностью зависит от президента Владимира Путина, и фон дер Ляйен полагает, что Россия "очень внимательно прислушивается к тому, что мы говорим".