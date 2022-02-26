ЕС ввел санкции против Путина, Медведева, Мишустина, Лаврова

ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за военной операции на Украине, сообщается в официальном журнале ЕС.

Под ограничения также попали премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, а также депутаты Госдумы и некоторые белорусские официальные лица.