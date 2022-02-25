Последнее обновление: 25.02.2022 16:33

Евросоюз намерен в рамках санкционного пакета заморозить активы Путина и Лаврова

Евросоюз собирается заморозить активы президента РФ Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций в отношении России, сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"ЕС готовится заморозить активы Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках пакета санкций, решение по которому будут принимать в пятницу", - пишет FT. Как сообщили собеседники издания, такой шаг лидеры обсуждали накануне, большинство поддержали эти меры.

При этом, как отмечают осведомленные лица, в отношении Путина и Лаврова не будут вводить запрет на поездки. Это, по данным источников, "подчеркивает намерение ЕС держать открытыми символические дипломатические возможности".

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