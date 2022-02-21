Премьер Польши призвал срочно провести саммит ЕС и ввести санкции против России

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал признание Россией независимости Л/ДНР "актом агрессии против Украины", призвал срочно провести саммит Европейского союза и ввести санкции.

"Решение о признании самопровозглашенных "республик" является окончательным отказом от диалога и вопиющим нарушением международного права. Это акт агрессии против Украины, за которым должен последовать однозначный ответ в виде немедленных санкций", - написал он в понедельник в Twitter.

"Я призываю созвать срочное заседание Европейского Совета по этому вопросу", - добавил глава польского правительства, передает ТАСС.

В свою очередь, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в понедельник назвал признание Россией Л/ДНР нарушением международных законов и призвал ЕС к немедленному введению санкций против Москвы.

"Решение России признать так называемые Донецкую и Луганскую [народные] республики - это вопиющее нарушение международных законов и целостности территории Украины, - написал он в Twitter. - Латвия осуждает этот акт агрессии и призывает к серьезному международному ответу. ЕС должен немедленно ввести санкции".

Президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала RTV Pink заявил, что признание Л/ДНР полностью меняет мировой порядок.

"Это разрушает всю мировую архитектуру безопасности, и политическую архитектуру безопасности. <...> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. <...> Меняется мировой порядок", - сказал сербский лидер.