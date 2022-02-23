Режим ЧП может введен на всей территории Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что СНБО поддержал введение чрезвычайного положения, решение за Верховной Радой.

Данилов отметил, что в разных регионах ограничения в связи с чрезвычайным положением могут быть разными. В частности, в регионах "в зависимости от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, которые выписаны согласно нашему законодательству о правовом режиме чрезвычайного положения, областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные другие решения", передает УНИАН.

"Что это может быть? Это будет усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства. Это может быть ограничение определенного движения транспорта. Это может быть дополнительный обзор. Это может быть проверка тех или иных документов у физических лиц" . То есть, это вопросы, которые являются превентивными, для того, чтобы в стране сохранялось спокойствие, для того, чтобы у нас работала наша экономика и работала наша страна", - подчеркнул Данилов.

Со стороны СНБО "решение было принято", следующий шаг - это принятие решения Верховной Радой.