Генсек ООН: Операция в Украине нарушает Устав ООН и бессмысленна

Специальная военная операция России по защите Донбасса нарушает принципы Устава ООН и не имеет никакого смысла, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Для меня очевидно, что эта война не имеет никакого смысла, она нарушает принципы устава [ООН]", - утверждал он после заседания Совета Безопасности по ситуации на Украине.

Гутерриш призвал Путина вернуть войска на российскую территорию.

Он напомнил, что ранее в среду на заседании Совета Безопасности ООН призывал российского лидера "остановить солдат" от атаки на Украины и дать миру шанс. "Во время заседания президент Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе и потребовал от украинских войск сложить оружие. Так что в нынешних условиях я вынужден изменить свой призыв. Теперь я говорю: президент Путин, во имя всего человечества, верните свои войска обратно в Россию", - заявил генсек, выступая в среду вечером перед журналистами по завершении заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

Гутерриш призвал Россию незамедлительно прекратить военную операцию в Донбассе.

"Этот конфликт должен прекратиться сейчас", - заявил генсек.

"Во имя человечества: не позволяйте начинаться в Европе тому, что может быть самой серьезной войной с начала столетия", - отметил Гутерриш, обращаясь к руководству России.